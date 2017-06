Republikeins Congreslid neergeschoten tijdens baseballwedstrijd

Door: TT, ADN

Verenigde Staten In de Amerikaanse staat Virginia zijn schoten afgevuurd op het Republikeinse Congreslid Steve Scalise, die samen met tientallen andere parlementsleden een partij baseball speelde als training voor een baseballwedstrijd voor het goede doel morgen. Hij zou gewond zijn aan de heup, maar zijn toestand is stabiel. De dader werd opgepakt. Dat melden Amerikaanse media.

© afp. UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) Met een semi-automatisch wapen zouden zo'n tien minuten lang 50 tot 100 schoten afgevuurd zijn. In totaal zouden vijf mensen gewond zijn geraakt, waaronder stafleden van het Republikeins kopstuk in het Congres, zegt Republikeins parlementslid Mo Brooks van Alabama op CNN, die ook aanwezig was bij de schietpartij.



De Republikein werd geraakt in de heup, een medewerker in de borst, aldus Fox News. Scalise zou niet in levensgevaar verkeren. Hij kreeg de eerste zorgen toegediend door een Republikeinse Senator. Volgens CNN werden ook twee politieagenten neergeschoten. De schutter werd opgepakt, zegt de politie van Virginia. Hij zou ook zijn neergeschoten.

Snelle interventie © afp. Verschillende Republikeinse Congresleden waren vandaag bij elkaar gekomen in Alexandria, Virginia, om te oefenen voor de jaarlijkse baseballwedstrijd tegen Democraten voor het goede doel die morgen moest plaatsvinden. De zogenaamde Congressional Baseball Game heeft een traditie van meer dan 100 jaar. Volgens Brooks waren er vijftien tot vijfentwintig parlementsleden aanwezig, samen met tien tot vijftien stafleden en veiligheidsagenten.



De schutter zou vooraf hebben gevraagd of het om Republikeinen of Democraten ging, berichten verschillende Amerikaanse media.



De schutter zou een blanke man van in de veertig zijn in hardloopkleding. Hij werd door beveiligers die bij de training waren neergeschoten en gearresteerd.



De Amerikaanse president Donald Trump noemt in een reactie op Twitter op de schietpartij woensdag in Alexandria het neergeschoten Congreslid Steve Scalise "een echte vriend en patriot''.



Volgens Trump is hij "zwaargewond maar zal hij geheel herstellen''. Onze gedachten en gebeden zijn bij hem, aldus Trump.



Rand Paul, een van de andere aanwezige Republikeinen en senator voor Kentucky, zegt dat een groter bloedbad is vermeden door de snelle interventie van de veiligheidsdiensten die aanwezig waren. "De politie van het Capitool (waar het parlement zetelt en die instaat voor de beveiliging van de parlementsleden, red.) heeft waarschijnlijk iedereen zijn leven gered. Zonder hen was dit een slachtpartij."

Kopstuk Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juni 2017 De 51-jarige Scalise is getrouwd en heeft twee kinderen. Scalise is parlementslid voor de staat Louisiana en zogenaamd 'whip leader' van de Republikeinen, een van de hoogste fractieleiders in het Huis van Afgevaardigden.



Scalise steunt het omstreden inreisverbod van president Trump en is één van de drijvende krachten om ObamaCare, de betaalbare zorgverzekering voor alle Amerikanen die president Barack Obama invoerde, terug te draaien en te vervangen.