Scheepswrak Amerikaanse kustwacht na 100 jaar gevonden

13 juni 1917 voer de kotter 'USRC McCulloch' van de Amerikaanse marine voor het laatst uit. Het gepantserde schip zonk die dag aan de Zuid-Californische kust na een aanvaring met de stomer 'Governor' die meer dan 400 opvarenden telde. Overblijfselen van het wrak werden pas nu, exact 100 jaar later, teruggevonden.

De McCulloch had een voorgeschiedenis als militair schip tijdens de Slag in de Baai van Manilla en gedurende de Spaans-Amerikaanse Oorlog. Op 12 december 1897 werd het schip in dienst gesteld. Na heel wat omzwervingen keerde het in 1912 terug naar het eigen patrouillegebied in de omgeving van San Francisco.



Na de botsing met het passagiersschip 'Governor' zonk het naar de bodem van de Stille Oceaan bij Point Conception, om nooit meer gezien te worden. Alle opvarenden overleefden het ongeval, maar één bemanningslid overleed enkele dagen later alsnog aan zijn verwondingen.



Nu, een eeuw later, vond een onderzoeksteam het scheepswrak, niet ver van Point Conception waar de McCulloch destijds was gezonken. Dat kan een erg gevaarlijke plek zijn in ongure omstandigheden. Niet voor niets staat Point Conception bekend als 'het kerkhof van de Grote Oceaan'.



Voorlopig blijft de McCulloch daar op de zeebodem liggen. Het is nog niet uitgemaakt wat de verdere plannen zijn.