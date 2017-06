Japan gaat weer op walvisjacht

Door: redactie

14/06/17 - 12u43 Bron: Belga

Een geharpoeneerde walvis wordt aan boord van het Japanse schip Yushin Maru gehesen. Beeld uit 2008. © afp.

Japan laat het internationale protest links liggen en heeft zijn vloot walvisjagers weer de zee opgestuurd. Officieel luidt het dat de walvissen gedood worden voor onderzoeksdoeleinden.

Dit jaar "mogen" 43 dwergwalvissen en 134 vinvissen gedood worden. De walvisjacht duurt tot eind september. Nadat de dieren "onderzocht" zijn, wordt hun vlees voor verkoop aangeboden. Walvisvlees heeft een speciale plaats in de Japanse keuken.



Sinds 1986 geldt wereldwijd een moratorium op de commerciële walvisvangst. Japan omzeilt dat door jaarlijks honderden zeezoogdieren af te maken om wetenschappelijke redenen. Formeel is dat toegestaan.



Dierenrechtenorganisatie Sea Shepherd bekampt elk jaar de Japanse walvisvloot in een kat-en-muisspel.