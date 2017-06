Jongetje (5) sterft in snikheet busje dat hem kwam ophalen voor kinderopvang

© Google.

Een Amerikaans jongetje van vijf met ontwikkelingsstoornissen is dood aangetroffen in een busje van een kinderopvangcentrum. Het ventje zat nog in zijn kinderstoeltje, waarin hij volgens de politie de hele dag lang in snikhete temperaturen tot 50 graden Celsius doorbracht. Het drama vond maandag plaats in West Memphis in de staat Arkansas. Er loopt een onderzoek.