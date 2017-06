Al 137 doden geteld na aardverschuivingen in Bangladesh

Door: redactie

Het aantal doden na de aardverschuivingen in Bangladesh blijft oplopen. De hulpdiensten hebben al 137 doden geborgen en het aantal kan nog verder oplopen. De hulp voor de overlevenden komt intussen wel op gang. Dat melden de autoriteiten.

De aardverschuivingen in het zuidoosten van Bangladesh werden veroorzaakt door hevige moessonregens. De meeste slachtoffers vielen in het district Rangamati, een afgelegen gebied aan de grens met India. Ongeveer 100 mensen kwamen daar om het leven toen een modderstroom hun huizen opslokte. Daarnaast telden de hulpdiensten in de districten Chittagong en Bandarban al respectievelijk 31 en 6 doden. In Chittagong heeft de politie de evacuatie van 4.000 inwoners bevolen.



De overheid stelt intussen alles in het werk om hulp te sturen naar de getroffen regio's. Zo slagen hulpkonvooien er eindelijk in om voedsel te brengen naar de getroffen slachtoffers en de familieleden van de overledenen.



Toch lijkt er nog geen einde te komen aan de ellende in het Aziatische land. Het meteorologisch instituut waarschuwt dat er nog meer regen komt in de bergachtige streken en dat kan nog meer aardverschuivingen veroorzaken.