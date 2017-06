Prinses Astrid en ministers bezoeken grens met Noord-Korea

Bewerkt door: jv

Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) hebben tijdens hun economische missie in Zuid-Korea een bezoek gebracht aan de grens met Noord-Korea, enkele tientallen kilometers ten noorden van Seoel.

De prinses en delegatie bezochten in de gedemilitariseerde zone de "joint security area", die in 1953 gecreëerd werd na de wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog en onder controle staat van de VN. Vandaag vinden er regelmatig toeristische en officiële bezoeken plaats, ondanks drastische veiligheidsmaatregelen.



De prinses nam, omringd door de meegereisde ministers, de tijd om voor een foto te poseren, op enkele meters van Noord-Koreaanse soldaten aan de andere kant van de grens. Die Noord-Koreaanse soldaten waren momenten eerder opgetrommeld nadat de soldaten aan Zuid-Koreaanse zijde begonnen waren met de voorbereidingen voor de ontvangst van de prinses. Ook aan Noord-Koreaanse zijde werden de nodige foto's genomen door de soldaten.



Daarna bekeek het Belgische gezelschap vanop een afstand het Noord-Koreaanse propagandadorp Kijong-Dong en de "bridge of no return", een brug die in 1953 gebruikt werd voor gevangenenruil tussen Noord- en Zuid-Korea. De prinses kreeg van de militairen uitgebreide uitleg over de site. Zo zei een van de militairen dat de muziek die vanaf Noord-Korea weerklinkt uit luidsprekers de traditionele Koreaanse muziek is, en propaganda van het regime van dictator Kim Jong-un. "Het is dus geen Psy?", repliceerde de prinses met een knipoog naar de Zuid-Koreaanse zanger die een wereldhit scoorde met "Gangnam Style".



De sfeer tijdens het bezoek was relatief ontspannen. België wil ook de signalen steunen die de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In geeft voor een hernieuwde dialoog met Noord-Korea.



Tijdens de economische missie bleek duidelijk dat de Zuid-Koreanen erg erkentelijk zijn dat meer dan 3.000 Belgische soldaten tussen 1951 en 1955 in Zuid-Korea gevochten hebben tegen Noord-Korea, en dat 106 van hen daarbij om het leven kwamen. Vandaag is er geen Belgische militaire aanwezigheid meer in de regio.