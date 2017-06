Premier Charles Michel brengt werkbezoek aan Canada

Door: redactie

14/06/17 - 06u18 Bron: Belga

De Canadese premier Justin Trudeau bij zijn aankomst in België vorige maand © belga.

Charles Michel vertrekt vandaag naar Canada voor een werkbezoek van drie dagen. De Belgische premier ontmoet er onder meer de Canadese premier Justin Trudeau en de eerste minister van Quebec, Philippe Couillard. De premier vertrekt vanochtend vroeg zal om 12.15 uur lokale tijd aankomen Montréal waar hij vanmiddag al het woord zal nemen op de 23ste Conferentie van Montréal.

De Belgische premier brengt morgenochtend een bezoek aan de Canadese vestiging van Automatic Systems, de wereldleider op vlak van beveiligde toegangspoortjes voor metrostations en bedrijfsgebouwen. Het bedrijf, in 1969 opgericht in België, is onderdeel van de groep Bolloré en heeft zeven internationale vestigingen.



Na zijn onderhoud met Philippe Couillard brengt Michel per boot een bezoek aan de haven van Montréal. Morgenavond is er een receptie ter ere van de Belgische premier. De Belgische DJ Lefto zal daar voor de muzikale omlijsting zorgen.



CETA

Vrijdag reist premier Michel door naar de Canadese hoofdstad Ottawa, waar hij een onderhoud heeft met de Canadese gouverneur-generaal David Lloyd Johnston, de vertegenwoordiger van de Britse kroon in Canada. In de namiddag ontmoet hij Justin Trudeau. Op het programma staat onder meer CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada waarvoor Wallonië lange tijd op de rem stond en waar het nog steeds wantrouwig tegenover staat. Begin juni stemde de federale ministerraad nog in met CETA.



Ook de Vlaamse regering heeft zich achter een ontwerpdecreet geschaard voor de ratificatie van het vrijhandelsverdrag. Binnenkort zal de federale regering aan het Europees Hof van Justitie ook haar vraag om advies overmaken rond het arbitragesysteem dat in het handelsverdrag geïntegreerd werd.



Andere thema's waarover Michel en Trudeau van gedachten zullen wisselen, zijn onder meer de Brexit, de internationale veiligheid en het terrorisme.



Michel verlaat vrijdagavond Canada en landt zaterdagochtend terug in Brussel. België is de zesde EU-handelspartner van Canada. Vorig jaar beliep de bilaterale handel meer dan 4,8 miljard euro.