Jakarta loopt onder water: Indonesië op zoek naar nieuwe hoofdstad

Een overstroomde straat in Jakarta, februari 2015. © afp.

Indonesië In Indonesië zijn de autoriteiten op zoek naar een nieuwe hoofdstad. Dat meldt Metro vandaag. De noordelijke stad zinkt jaarlijks 25 centimeter dieper weg. En dat is nog maar een deel van het probleem.

© ap. NOS-correspondent Michel Maes bevindt zich op dit moment in Jakarta. "De stad is onleefbaar geworden als regeringscentrum", zegt hij op Radio 1. "De helft van de stad zinkt weg in het water. Sommige plaatsen zijn in tien jaar meer dan een meter gezakt."



Dat komt niet door het stijgende zeeniveau, maar door de gebrekkige watervoorziening in de stad. Amper een derde van de bevolking is daarop aangesloten; de rest moet water uit de grond halen. Lees ook Aardbeving treft Indonesisch eiland Java

Verkeersproblemen © ap. Een nog groter probleem is dat de stad niet aangepast is aan hedendaagse noden. "Er zijn geen verkeersvoorzieningen, geen snelwegen", aldus Maes. "Het laatste verkeersplan dateert van 1976. Het aantal inwoners is sindsdien toegenomen van 6 tot 15 miljoen, en de wegen zijn nog altijd hetzelfde als in 1976."



Een nieuwe hoofdstad lijkt dan ook de makkelijkste oplossing. Het idee is overigens niet nieuw. In het verleden werden al plannen gemaakt om een nieuwe stad te bouwen in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo. Er werden wegen aangelegd, maar de stad is er uiteindelijk niet gekomen.



De autoriteiten overwegen nu ook andere steden en willen tegen het einde van het jaar een beslissing nemen.