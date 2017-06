FARC levert opnieuw groot deel wapens in

Door: redactie

14/06/17 - 02u45 Bron: ANP

VN-medewerkers checken de door FARC-militanten ingeleverde wapens. © afp.

Tot grote tevredenheid van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft guerrillabeweging FARC nog eens 30 procent van haar wapenarsenaal aan de Verenigde Naties overhandigd. "Een historische dag'', reageerde Santos op de verdere demilitarisatie van de rebellen.

In totaal heeft FARC nu 60 procent ingeleverd. "Vrede wordt beetje bij beetje opgebouwd, zoals je een kathedraal steen voor steen opbouwt'', liet Santos weten. De president zou de overhandigingsceremonie bijwonen, maar werd door het slechte weer opgehouden, meldt de BBC.



FARC en Colombia sloten eind vorig jaar een akkoord dat een einde maakte aan 52 jaar oorlog. Ongeveer 6800 rebellen bevinden zich in speciale zones waar ze zich laten demilitariseren. Zij wachten daar op het moment dat ze kunnen terugkeren in de maatschappij.



De guerrillabeweging heeft tot 20 juni de tijd gekregen om alle wapens in te leveren en kan dan verder als politieke partij.