EB

13/06/17 - 21u18 Bron: AFP

De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May vanavond in Parijs. © photo news.

Frankrijk en Groot-Brittanië lanceren "een concreet actieplan" om de antiterroristische wet te versterken. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron vanavond aangekondigd.

"We hebben samen beslist om vanaf vanavond en gedurende enkele dagen hard te werken aan een concreet actieplan", aldus Macron. De Franse president lanceerde zijn actieplan vanavond in Parijs. Hij werd geflankeerd door de Britse premier Theresa May.