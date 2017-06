Door: redactie

Kinderen krijgen in de auto meer fijn stof binnen dan op de fiets of te voet. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Cambridge. De concentraties liggen tot twaalf keer hoger dan bij fietsers of voetgangers die zich naast de rijweg bevinden.