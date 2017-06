Qatarese zakenman laat 4.000 koeien invliegen om melktekort op te lossen (en dat kost wat)

Bewerkt door: jv

13/06/17 - 17u22 Bron: Belga

© ap.

Een Qatarese zakenman laat 4.000 melkkoeien uit Australië en de VS aanrukken om het tekort aan zuivelproducten in het land op te lossen. Dat meldt het persagentschap Bloomberg. De kleine golfstaat kampt met voedseltekorten nu het land geboycot wordt door een heleboel andere staten in het Midden-Oosten.

Saoedi-Arabië, Egypte, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, de Malediven en de regering in het oosten van Libië hebben sinds 5 juni al het contact met Qatar verbroken. Volgens de betrokken landen speelt Doha onder één hoedje met sjiitische aartsvijand Iran en steunt het land terreurorganisaties om zo chaos te zaaien in de Golfregio.



De gevolgen van die boycot zijn groot. Inwoners van Qatar moeten de eerder genoemde landen verlaten, Qatarese vliegmaatschappijen moeten het luchtruim boven de betrokken staten vermijden en voedsel mag de grens niet meer over. Als gevolg daarvan kampt Qatar met verschillende voedseltekorten. Qatar is dan ook aangewezen op alternatieven om aan verse voeding te geraken. Het kan daarvoor rekenen op de steun van Iran en Turkije.



De koeienluchtbrug moet alvast het tekort aan melk oplossen. De 4.000 runderen zouden goed zijn voor een derde van de Qatarese melkbehoefte. Om de dieren in het land te krijgen, zijn zestig vluchten nodig, goed voor een kostenplaatje van 7 miljoen euro. Dat geld wordt opgehoest door de Qatarese zakenman Moutaz Al Khayyat, die de koeien in Australië en de VS kocht.



Tot voor kort kwamen de meeste melk en zuivelproducten uit Saoedi-Arabië, dat de coalitie tegen Qatar leidt.