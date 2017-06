"Ik verwijt het mezelf dat ik al twee miskramen had"

Koen Van De Sype

13/06/17 - 17u08 Bron: Barcroft, The Sun

video Tot vorig jaar was het haar droom om de zwaarste vrouw ter wereld te worden. Een dieet van zo'n 10.000 calorieën per dag en een verloofde die haar met een trechter voedde, moesten die droom in vervulling doen gaan. Maar sinds de Amerikaanse Monica Riley (28) ontdekte dat ze zwanger is, gooide ze het roer helemaal om. En begon ze een wanhopige strijd tegen de kilo's. "Ik heb al twee miskramen gehad en dat verwijt ik mezelf. Deze keer mag het niet misgaan", vertelt ze.

Met haar 318 kilogram was de vrouw uit Fort Worth in Texas goed op weg om "zo zwaar te worden dat ze zich niet meer kon bewegen". Maar om haar ongeboren kind niet in gevaar te brengen, zette ze nu een tegenovergestelde beweging in. Met sport en gezond eten. "Ik ben 15 weken zwanger en wil zo veel mogelijk gewicht verliezen", vertelt ze. "In 10 weken tijd ben ik al 89 kilo afgevallen." (lees hieronder verder) Lees ook Bijna 1 op de 3 mensen wereldwijd heeft overgewicht

Ik wil op kunnen staan en samen dingen doen. Een betrokken moeder zijn. En dat kan alleen als ik fit en gezond ben Monica Ook als haar kind geboren is, wil ze op de ingeslagen weg verder. "Ik wil actief kunnen zijn met ons kind", vertelt ze nu. "Ik wil op kunnen staan en samen dingen doen. Een betrokken moeder zijn. En dat kan alleen als ik fit en gezond ben."



Dolgelukkig

Vorige zomer kregen Monica en haar verloofde Sid (26) een eerste keer te horen dat ze zwanger waren. Dolgelukkig voelden ze zich. Maar Monica ging gewoon verder met haar copieuze dieet. Op 12 weken bracht een scan echter aan het licht dat de foetus misvormd was en de zwangerschap werd beëindigd. Enkele maanden later kregen ze weer goed nieuws, maar deze keer volgde een miskraam toen ze 14 weken ver was.



Bang

"Ik was ongelukkig en weende heel veel in die periode", getuigt ze. "Mijn gewicht moet er zeker een rol in gespeeld hebben en ik verweet het mezelf. Daarop besloten we om onze gezinsplannen uit te stellen. Maar we gebruikten geen voorbehoedsmiddelen en in maart kregen we weer het nieuws dat er een kindje op komst was. Deze keer was ik bang en nerveus, want ik besefte dat er veel moest veranderen. Deze keer wilde ik ons kindje niet kwijtraken. Ik wilde gezond zijn, zodat het kan blijven groeien."