"Mijn zoon was plots aan het verdrinken, vijf dagen nadat we waren gaan zwemmen"

Koen Van De Sype

13/06/17 - 15u18 Bron: ABC 13, KTRK-TV, 9news.com

Een 2-jarige jongen is door het oog van de naald gekropen toen hij ziek werd enkele dagen nadat hij met zijn familie was gaan zwemmen. Zijn vader herkende plots de symptomen van een verhaal dat hij even daarvoor had gelezen over een jongen die gestorven was aan 'late verdrinking' en racete zijn zoon naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. "Net op tijd. De dokters vertelden me dat hij de nacht anders niet overleefd had", aldus papa Garon Vega uit Colorado.

Omdat ze niet wisten wat er aan de hand was, besloten zijn ouders de symptomen in te voeren in Google. "Ik kreeg onder meer een artikel van een jongen van 4 jaar die was gaan zwemmen en enkele dagen later gestorven was door iets dat 'late verdrinking' heet", aldus Garon. Daarbij komt water in de longen terecht en dat beschadigt de longblaasjes. Wat dan weer ontstekingen doet ontstaan, waardoor de longen zich vullen met nog meer vocht en het moeilijk wordt om te ademen. "De symptomen waren dezelfde en ik besloot meteen met Gio naar de spoed te gaan. En dat bleek de juiste beslissing. De dokter zei dat zijn longen vol vocht zaten. Hij zou de nacht niet overleefd hebben."



Bedanken

Gio is aan de beterhand en nu wil zijn vader graag de ouders bedanken van de jongen die minder geluk had: Frankie Delgado (4) uit Texas. "Als zij hun verhaal niet hadden gedaan om andere ouders te waarschuwen, was mijn zoon er nu waarschijnlijk niet meer geweest", vertelt hij. "Daarom doe ik nu ook óns verhaal. Ik had geen idee dat je kon verdrinken zonder compleet onder water te zijn gegaan." (lees hieronder verder) Colorado 2-year-old survives dry drowning scare A Colorado father is thanking a Texas family for sharing the story of their tragedy and therefore potentially saving the life of his son. Father saves two-year-old son's life after recognizing dry drowning symptoms from a news story about another boy's tragic death Gio Vega A Colorado father, Staff Sgt. Garon Vega, saved his two-year-old son's life after he recognized the symptoms of dry drowning after reading a news story about another boy's tragic death. Vega says he immediately took his 2 year old son, Gio, to the emergency room after watching Frankie Delga...

Frankie Delgado stierf op 3 juni. Hij was op 29 mei gaan zwemmen. Het is nog wachten op het officiële verslag van de autopsie, maar de dokters vertelden zijn ouders al dat hij stierf door 'late verdrinking'. "Onze zoon klaagde over buikpijn, kort nadat hij uit het water was gekomen", aldus zijn ouders Fransisco Jr. en Tara. "Maar we dachten dat hij gewoon een bacterie had opgelopen."



Schouders

De volgende week begon hij over te geven en kreeg hij diarree, maar na enkele dagen leek het beter te gaan. En toen werd het ineens veel erger. "Vijf dagen na de zwempartij, op zaterdagmorgen, zei hij dat zijn schouders pijn deden", aldus zijn vader. "Daarna ging hij weer slapen, maar enkele uren later werd hij met hevige pijn wakker. Hij reutelde en ik wist niet wat ik moest doen." (lees hieronder verder) Newspaperupdate A family preparing to bury their 4-year-old son wants to warn other parents of the rare condition that took the child's life. Francisco Delgado Jr. says almost a week after a family trip to the Texas City Dike, he called 9-1-1 because his son Frankie stopped breathing, CBS affiliate KHOU reports.