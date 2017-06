Japan wil na succes met whisky de Britten nu ook met gin op eigen terrein kloppen

© thinkstock.

Japan lijkt de strijd om de beste whisky ter wereld gewonnen te hebben. Maar het land richt zijn pijlen nu op die andere iconische Britse sterkedrank: de gin.

In september lanceert Asahi Breweries in Europa en Noord-Amerika het premiummerk Coffey Gin en wat later komt ook de nieuwe gin Roku (van Beam Suntory) op de genoemde markten. Suntory wil de gin een eigen Japanse smaak meegeven met ingrediënten als kersebloesem, de citrusvrucht yuzu en sanshopeper. Eind vorig jaar kocht Suntory voor 56 miljoen euro Sipsmith op, een Britse distilleerder van London gin. Daarmee haalde het bedrijf alvast de expertise in huis om een kwaliteitsvolle gin te brouwen.



Japan staat in het algemeen bekend voor het leveren van kwaliteit, ook in drankensector. In november 2014 riep de Whisky Bible de Japanse Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013 uit tot beste whisky ter wereld. Tot groot verdriet van de Schotten. Afwachten hoe goed de Japanse gins straks zullen scoren.