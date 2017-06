Meer dan 100.000 mensen geëvacueerd vanwege tyfoon in China

Door: redactie

13/06/17 - 13u58 Bron: Belga

Tyfoon Merbok raast door China, hierdoor zijn duizenden mensen geëvacueerd. © photo news.

Tengevolge van de tyfoon Merbok zijn in de zuidelijke Chinese stad Shenzhen meer dan 100.000 mensen geëvacueerd, zo hebben staatsmedia dinsdag gemeld.

Het natuurgeweld teisterde gisteren reeds Hongkong en het zuiden van China. Shenzhen kreeg al bakken regen over zich heen. Meer dan 100.000 mensen werden geëvacueerd, onder wie mensen die in oude huizen en prefabstructuren wonen. Dat meldt het officiële persbureau Xinhua. Meer dan 2.200 vissersboten keerden naar de haven terug, 232 vluchten werden geannuleerd.



In Hongkong hadden gisteren tien mensen verzorging in een ziekenhuis nodig. Meer dan 40 vluchten werden geschrapt, 350 kregen met vertraging af rekenen.