Vier gewonden bij schietpartij aan metrostation in München, dader opgepakt

13/06/17 - 09u41 Bron: Bild, Reuters, Focus

© epa.

Bij de schietpartij aan een station in Unterföhring bij München zijn vier mensen, onder wie een politieagente, gewond geraakt. De schutter is opgepakt, zo maakte de politie bekend. De politieagente is zwaargewond. Er zou geen sprake zijn van een terroristisch incident, aldus de politie.