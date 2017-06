Panama verbreekt diplomatieke banden met Taiwan

Bewerkt door: ib

13/06/17

De president van Panama, Juan Carlos Varela, rechts. © epa.

Panama heeft zijn diplomatieke relatie met Taiwan volledig verbroken en in de plaats de banden met China aangehaald. Dat heeft de president van Panama, Juan Carlos Varela, bekendgemaakt.

Taiwan houdt nu nog maar een twintigtal diplomatieke bondgenoten over. China probeert het eiland al jaren in een isolement te duwen op het internationale toneel. Peking claimt immers soevereiniteit over Taiwan, en ziet het als een opstandige provincie.



De Panamese president verwees in zijn uitleg naar de economische belangen. China is goed voor 20 procent van de wereldbevolking en is een belangrijke klant van het Panamakanaal, klonk het. Verschillende Chinese multinationals zijn in Panama gevestigd.