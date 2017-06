Drie mannen treden in Colombia zonder problemen samen in het huwelijk

Bewerkt door: ib

In Colombia is voor het eerst een huwelijk met drie personen officieel beklonken. Het gaat om drie mannen die in Medellin in het huwelijksbootje zijn gestapt. "We leven samen, delen een huis, bed, alles", verklaarde een van de mannen, Victor Prado, aan lokale media. "We leven polyamoureus."