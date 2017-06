Guus Meeuws kreeg briefje na arrestatie verdachte man: "Speel maar door"

Bewerkt door: mvdb

Guus Meeuwis donderdag, tijdens zijn eerste Groots met een Zachte G-concert in het Philips-stadion in Eindhoven. © anp.

Eindhoven Zanger Guus Meeuwis kreeg vrijdagavond tijdens het concert in het Philips-stadion in Eindhoven een briefje met daarop de tekst "speel door, je hoort later wel waarom". Dat vertelde hij vandaag in een interview op de radiozender 100 procent NL. De politie moest tijdens het concert maatregelen nemen omdat een mogelijk geradicaliseerde man buiten het stadion zich verdacht gedroeg.

De arrestatie zorgde vrijdag voor groot politie-alarm rond het PSV-stadion. © anp. "Je krijgt dan wel het vermoeden dat het noodzakelijk is om te doen", aldus Meeuwis. "Natuurlijk werk je mee. Tegenstribbelen is geen optie." De zanger was heel blij dat er achteraf niets ernstigs aan de hand was. "Je spreekt van tevoren wel zulke scenario's door. Het werkte echt perfect allemaal, daar ben ik heel trots op. Trots op mijn eigen mensen en de hele organisatie, maar ook hoe de politie en de gemeente alles handelde." Het concert op zaterdagavond was toch anders voor Meeuwis en de band. "Ik geloof dat we toen ook wel hebben laten merken. We hebben die avond zoveel gas gegeven, dat was echt super."

