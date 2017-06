Zoon van Kadhafi nog altijd vervolgd door gerecht in Tripoli

KVE

Saif al-Islam, de zoon van de vroegere Libische leider Moammar al-Kadhafi, wordt nog altijd vervolgd door de gerechtelijke diensten in Tripoli. Dat heeft het parket vandaag duidelijk gemaakt. De Abu Bakr al-Sedik Brigade, een gewapende groepering, had vorig week gezegd dat de man was vrijgelaten in het kader van een amnestiemaatregel die het parlement in Tobroek had goedgekeurd.

Al-Islam werd op 28 juli 2015 door de rechtbank in Tripoli bij verstek ter dood veroordeeld omdat hij gelinkt zou zijn aan moorden tijdens de protesten in 2011, die geleid hebben tot de val van Moammar al-Kadhafi. Maar volgens de Abu Bakr al-Sedik Brigade werd hij vorige week vrijgelaten nadat het parlement, dat gevestigd is in de oostelijke stad Tobroek, hem amnestie had gegeven.



Het parket in Tripoli stelt evenwel dat al-Islam wegens de ernst van zijn misdrijven niet in aanmerking komt voor amnestie. Al-Islam wordt nog altijd vervolgd en moet voor de rechtbank verschijnen voor een officiële bekrachtiging van zijn veroordeling, zegt Ibrahim Massud Ali, een medewerker van de procureur-generaal van Tripoli.



Het parket bevestigt niet of de zoon van Kadhafi inderdaad is vrijgelaten. Ook zijn advocaat Karim Khan geeft geen verdere uitleg. In juli 2016 werden al eens berichten over een amnestieregeling voor Saif al-Islam verspreid, maar later bleek dat die niet correct waren.



De onduidelijkheid over het lot van al-Islam is een gevolg van het machtsvacuüm dat in Libië is ontstaan nadat het regime van Kadhafi werd omvergeworpen. Het land telt twee rivaliserende parlementen - in Tobroek en in Tripoli - en drie regeringen.