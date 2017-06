Duitsland voert grenscontroles in wegens G20-top in Hamburg

KVDS

Duitsland heeft grenscontroles ingevoerd met het oog op de G20-top, die begin juli in de stad Hamburg zal plaatsvinden. Dat moet verhinderen dat mensen met gewelddadige bedoelingen het land binnenkomen, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.

De controles duren nog tot 11 juli en zijn volgens het ministerie "flexibel in tijd en ruimte". Ze zijn in overleg met de buurlanden en met de Europese Commissie ingevoerd. Binnen de Schengenzone vinden in principe geen grenscontroles meer plaats, maar bij grote gebeurtenissen kan er tijdelijk wel een uitzondering worden gemaakt op die regel.