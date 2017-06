Vliegtuig maakt noodlanding in Sydney met gigantisch gat in motor

Door: redactie

12/06/17 - 07u39 Bron: Telegraph

© Twitter.

Een vliegtuig van China Eastern Airlines heeft gisteren een noodlanding moeten maken. Meteen na het opstijgen hoorden passagiers een oorverdovend geluid en ontdekte de crew een gigantisch gat in de motor. Na een uur vliegen wist de piloot het toestel veilig in Sydney aan de grond te zetten.

De vlucht MU736 vertrok gisterenavond om 20.30 uur vanuit Sydney naar Shanghai. Piloten merkten snel na het opstijgen een probleem op. Het toestel keerde na een uur rondcirkelen terug naar Sydney waar het veilig kon landen en alle passagiers gezond en wel geëvacueerd werden, dat vertelt general manager van China Eastern Airlines Kathy Zhang. "De crew stelde een abnormale situatie vast aan de linkermotor en besloot meteen terug te keren naar de luchthaven van Sydney." Op foto's is een groot gat in de behuizing van de motor van de Airbus A330 zichtbaar. Passagiers kregen een overnachting in Sydney en zullen vandaag naar Shanghai vertrekken.

"Doodsangsten"

Een passagier vertelde aan een lokaal tv-station: "Niet lang nadat we opstegen maakte de vleugel links van me een oorverdovend geluid. De crew haalde iedereen uit de stoelen." Een andere voegde er aan toe: "We merkten meteen een verbrande geur op." De meeste informatie werd in het Chinees gegeven, waardoor de Engelse passagiers niet wisten wat er aan de hand was. Een van de passagiers voegde er aan toe: "Ik was bang. Iedereen in onze groep stond doodsangsten uit."



De fabrikant van de motor van het vliegtuig zegt op de hoogte te zijn van het incident en gaat uitzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. Luchtvaartexpert Jason Middleton vertelde aan Reuters dat de behuizing van de motor afscheurde. "Als zoiets gebeurt, is het moeilijk om de aanleiding te ontdekken. Zo kan een losse bout de oorzaak zijn."