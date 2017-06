Partij Macron stevent op overwinning af

SPS

11/06/17

© afp.

Voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk heeft 40,75 procent van de stemgerechtigden rond 17 uur een stem uitgebracht. Dat is duidelijk minder dan in 2012, toen de participatiegraad op 48,31 procent lag. De beweging van de nieuwe president Emmanuel Macron is volgens de laatste peilingen op weg naar een overwinning, met 30 procent van de stemmen, aldus het Franse persagentschap AFP.