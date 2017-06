VIDEO: Protesten in Venezuela gaan derde maand in

IVI

11/06/17 - 07u13 Bron: Reuters, The Guardian

Al drie maanden lang protesteren Venezolanen tegen president Maduro. © epa.

video De zware protesten in Venezuela gaan hun derde maand in. Al sinds 1 april demonstreren de Venezolanen tegen president Maduro en zijn regering. Vaak gaat dat gepaard met gewelddadige clashes tussen de demonstranten en de oproerpolitie. Er zijn daarbij al tientallen doden en honderden gewonden gevallen.

Het geweld tussen politie en demonstranten heeft ondertussen nieuwe proporties aangenomen. Dokters en verplegers die gewonden opvangen, weten zelfs niet meer aan wat voor verwondingen ze zich mogen verwachten. Het gaat er steeds harder aan toe. Zeker 67 mensen zijn daarbij om het leven gekomen.



De Nationale Garde wordt ervan beschuldigd te stelen van (gewonde) demonstranten. Ook zouden ze al camera's van journalisten hebben afgenomen. Volgens demonstranten schiet de politie op iedereen, ook journalisten.



De economie van Venezuela zakt ondertussen steeds verder weg, criminaliteit schiet de lucht in en de gezondheidszorg gaat sterk achteruit. Voedsel en medicatie zijn enorm schaars geworden, behalve voor de lucky few die de prijzen van de zwarte markt kunnen betalen. Venezuela was ooit een van de meest stabiele landen in de regio, maar nu staat het Zuid-Amerikaanse land op instorten.