Noord-Ierse DUP akkoord om Theresa May te steunen

10/06/17 - 22u20 Bron: Belga

De Britse Conservatieven van Theresay May krijgen steun van de DUP. © photo news.

De Noord-Ierse unionisten (DUP) hebben een principeakkoord om de Conservatieven te steunen, zo raakte vanavond bekend. Over de inhoud van het akkoord zijn nog geen details bekend. Die zullen maandag op een kabinetsbijeenkomst worden besproken, luidde het. Het parlement zou het akkoord volgende week moeten formaliseren.

De Conservatieven van premier Theresa May komen acht zetels tekort voor de meerderheid in het parlement. DUP behaalde bij de jongste verkiezingen tien zetels. Er komt nu een minderheidsregering, met steun van de Noord-Ierse Unionisten.



De DUP gaat niet in een coalitie met de Tories. Het betreft een vorm van "gedoogsteun" bij belangrijke stemmingen in het parlement. De DUP zal ook geen ministerposten bekleden.