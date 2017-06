Situatie in Amsterdam opnieuw normaal na ongeval op Stationsplein

Door: redactie

Een automobilist is zaterdagavond het Stationsplein in Amsterdam opgereden en heeft daarbij acht mensen verwond. Twee van hen zijn er erg aan toe. Dat zegt de politie. Volgens de politie stond een automobilist "op een plek waar dat niet mocht, werd aangesproken door agenten en ging er vandoor". Het zou niet gaan om opzet maar om een bestuurder die onwel is geworden, geven de ordediensten nog mee op Twitter.

Een extremistische aanval wordt zo goed als zeker uitgesloten.



De automobilist werd opgepakt en verhoord. De auto, die tegen een muurtje was gereden bij een metro-ingang voor het station, wordt onderzocht. Rond 22.30 uur werd het voertuig weggesleept. Niet veel later kon het publiek het plein weer op.



De man wordt medisch nog onderzocht om te kijken of hij onwel was geworden en wordt sowieso nog verhoord over de toedracht van het incident. Dat zal nog wel wat tijd in beslag nemen, aldus een woordvoerster van politie.



Diverse tram- en buslijnen werden omgeleid en ingekort maar konden snel weer hervat worden. Het incident had volgens de Nederlandse Spoorwegen geen invloed op het treinverkeer. Het station was nog bereikbaar via de IJ-zijde en aan de westzijde.