Passagiers Thomas Cook gestrand in Tenerife

10/06/17 - 19u06 Bron: vtmnieuws.be

140 vakantiegangers zijn gestrand in Tenerife nadat hun vliegtuig van Thomas Cook beschadigd raakte bij het vertrek. De truck die normaal het toestel in de juiste richting moet duwen, kwam onder de wielen van het vliegtuig terecht. Niemand raakte gewond maar het toestel is wel beschadigd. De passagiers zullen pas morgen, 36 uur later, naar huis kunnen vertrekken.

Volgens de Europese richtlijnen hebben de passagiers recht op een compensatie. De vakantiegangers werden wel al naar een hotel in de buurt gebracht en kregen daar een maaltijd aangeboden.



Aan VTM Nieuws vertelde reiziger Jolien Roelens dat hun vlucht naar België vrijdag om 19u30 zou opstijgen. Echter door een fout van het grondpersoneel moest iedereen het vliegtuig verlaten. Om één uur 's nachts werden ze dan naar een hotel in de buurt gebracht.



"We kregen te horen dat een nieuwe vlucht deze morgen om 10u30 zou opstijgen", vertelt Jolien. "Na vier uur slaap stond iedereen terug aan de luchthaven en kregen we de melding dat de vlucht toch niet zou doorgaan."