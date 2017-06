Minstens veertien doden en twintig gewonden bij voedselgevechten in Somalië

Bewerkt door: AJA

10/06/17 - 17u56 Bron: Belga

Archiefbeeld, vrouwen en kinderen schuiven aan voor voedselhulp © ap.

Bij gevechten over de verdeling van voedselhulp in Somalië zijn er minstens veertien mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt de Somalische politie. Twintig andere, de meeste burgers, raakten gewond.

Het incident vond vrijdag plaats in de stad Baidoa, in het zuidwesten van Somalië. Verschillende gewapende milities gingen met elkaar in gevecht over de verdeling van het voedsel.



De milities moesten nochtans toezien op de eerlijke verdeling van de voedselhulp onder families die door de droogte getroffen zijn. Maar één militie ging zelf aan het plunderen.



Er is al jaren geen centraal gezag meer in Somalië. Een aantal gewapende milities strijden er om de macht, waaronder ook de extremistische Al-Shabaab. Daar komt nu nog de ergste droogte in tientallen jaren bij.



De VN hebben voor 4,4 miljard dollar noodhulp gevraagd voor de hele regio.Vorige maand liet de Verenigde Naties al weten dat er 1,4 miljoen kinderen kampen met een acute ondervoeding. Meer dan zes miljoen mensen keken toen ook aan tegen voedselonzekerheid.