Miljoenenschade in musea door Zwitserse verendief

Bewerkt door: AJA

10/06/17 - 13u32 Bron: ANP

© Thinkstock.

Een 45-jarige Zwitserse verzamelaar heeft in verschillende musea in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk voor miljoenen euro's schade aangericht. Hij stal veren van geprepareerde roofvogels voor een persoonlijke collectie.

De 45-jarige man stal in musea van acht steden veren van wel 167 verschillende soorten roofvogels. Hij is ondertussen aangehouden en aangeklaagd wegens diefstal.



Volgens de Zwitserse Justitie gaat het om een schade van 5,5 miljoen euro. Het wetenschappelijk verlies is echter onmetelijk groot. Van enkele vogelsoorten bestaan nu geen onbeschadigde preparaten meer.



De man wilde naar eigen zeggen een verzameling aanleggen van alle roofvogels in de wereld.