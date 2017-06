Uitvinder van 'pizza hawaii' overleden

ib

10/06/17 Bron: BBC

Pizza Hawaii met ananas en ham. © Thinkstock.

De meningen zijn erover verdeeld: is ananas op een pizza wel of niet lekker? We kunnen het Sam Panopoulos, de 'uitvinder' van wat later bekend werd als de 'hawaii pizza', niet meer vragen. De Canadees van Griekse afkomst, die in 1962 voor het eerst ananas aan een doorsnee pizza toevoegde, is overleden. Dat meldt de BBC.