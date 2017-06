Braziliaanse rechtbank laat Temer toe om aan te blijven als president

Bewerkt door: ib

10/06/17 - 04u15 Bron: Belga

De Braziliaanse president Michel Temer (uiterst links) tijdens een ceremonie om de 152 verjaardag van de slag om Riachuelo te herdenken. © epa.

Een Braziliaanse rechtbank heeft zich uitgesproken in het voordeel van de Braziliaanse president Michel Temer, en gestemd om de beschuldigen af te wijzen dat Temer zijn verkiezingscampagne in 2014 illegaal zou hebben gefinancierd.

De rechters van de electorale rechtbank in de hoofdstad Brasilia stemden met 4 tegen 3 voor het verwerpen van de beschuldigingen tegen de president. De beschuldigingen hadden hem het presidentschap kunnen kosten.



Smeergeld

De rechtbank onderzocht de beschuldigingen dat bouwbedrijf Odebrecht en andere illegale financieringsbronnen jarenlang smeergeld hadden betaald aan politici, en zo Temers campagne hadden gesteund. In december gaf Odebrecht toe meer dan 785 miljoen dollar aan smeergeld te hebben betaald in 12 landen, waarvan tien in Zuid-Amerika.



Marathonzitting

"We vervangen nooit presidenten van de Republiek (...). Het ongeldig maken van een mandaat is enkel mogelijk wanneer de situatie ondubbelzinnig is", aldus voorzitter van het electorale hooggerechtshof Gilmar Mendes. De beslissing van de rechters kwam er na een marathonzitting van vier dagen. "Het is beter om de prijs te betalen voor een slechte regering die op een slechte manier gekozen is, dan die voor de instabiliteit van het systeem. We mogen ons niet gedragen als tovenaarsleerlingen. Zij die de president willen beschuldigen, moeten niet van de rechtbank hun instrument maken."



Temer zelf ziet de uitspraak "als een teken dat de instellingen de goede werking van de Braziliaanse democratie blijven waarborgen", aldus het presidentschap, dat de "onpartijdige beslissing" van de rechtbank looft.



Steekpenningen

De 76-jarige Temer is sinds eind augustus president, nadat Dilma Rousseff afgezet werd vanwege het schenden van de financieringswetgeving. Hij wordt er echter zelf ook van beschuldigd smeergeld te hebben aangenomen, en is ook verwikkeld in een schandaal rond steekpenningen nadat een tape aan het licht kwam waarop te horen is hoe hij groen licht gaf voor betalingen aan de vroegere parlementsvoorzitter Eduardo Cunha, een getuige binnen het corruptieschandaal rond staatsoliebedrijf Petrobras.