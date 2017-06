Vrouw (28) spoort zelf haar verkrachter op via iPhone-app: politie komt pas maanden later in actie

Bewerkt door: mvdb

Hoorn (Nederland) "Ik wilde haar niet verkrachten. Ik dacht dat zij het ook wilde. Ik was dronken." Dat zei de 28-jarige Mohammed M. vrijdagmiddag voor de rechtbank in het Nederlandse Alkmaar. Daar moet hij zich verantwoorden voor de poging tot verkrachting en beroving van een 28-jarige vrouw in Hoorn in oktober afgelopen jaar.

M. werd eind februari opgepakt, nadat zijn slachtoffer hem zelf had opgespoord. Dat lukte haar doordat hij haar ook had beroofd van haar iPhone en zij die met behulp van de speciale Find my iPhone-app wist te traceren.



Kritiek op politie

Met de informatie over zijn verblijfplaats stapte zij diverse malen naar de politie, maar het duurde nog maanden voordat het tot een aanhouding kwam. De zaak leidde deze week bij onze noorderburen tot veel ophef en verontwaardiging. De politie kreeg van verschillende kanten veel kritiek door de manier waarop met de zaak werd omgegaan.



M., een Somalische asielzoeker die zes jaar in Nederland is, ontmoette de Hoornse na een avondje uitgaan en bood aan haar op haar eigen fiets naar huis te brengen. Toen ze in de gaten kreeg dat hij verkeerd reed, sprong ze van de fiets af en belde ze een taxi om haar op te halen.



M. zou haar toen vanuit het niets een klap hebben gegeven, de bosjes hebben in gesleurd en hebben geprobeerd te verkrachten. De man zei dat hij met de vrouw naar bed wilde, maar haar liet gaan toen duidelijk werd dat zij niet wilde. "Ik weet er weinig meer van. Ik was dronken en ik wil mijn excuses maken. Ik hoop dat zij mij wil vergeven."



Pas veel later opgepakt

Haar telefoon zou hij hebben gevonden en gehouden. Toen de vrouw in december merkte dat hij daarmee haar socialmedia-accounts gebruikte, legde ze onder een valse naam contact en ontfutselde ze hem zijn naam, adres en foto's. Die gaf ze aan de politie, nadat ze de plek waar haar telefoon was al eerder had gemeld. Agenten zochten de man thuis op, maar opgepakt werd hij pas veel later.



De officier van justitie spreekt later deze middag de strafeis tegen de Somaliër uit.