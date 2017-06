Jongetje is aan het verdrinken maar niemand merkt het. Tot zijn lichaampje tegen vrouw aan botst. Dat is zijn redding

KVE

9/06/17 - 16u01 Bron: MTV.fi; Daily Mail

video Beelden van een bewakingscamera in een zwembad in Helsinki laten zien hoe een vijfjarig jongetje in moeilijkheden komt. Hoewel er heel wat badgasten aanwezig zijn, merkt niemand het drama dat zich voor hun ogen afspeelt, op. Enkel door een louter toeval wordt het kind gered. Bekijk hieronder de VIDEO die evenwel niet voor gevoelige kijkers geschikt is.