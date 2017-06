Thaise man krijgt 35 jaar cel voor beledigen koningshuis op Facebook

avh

Een Thaise man heeft een gevangenisstraf van 35 jaar gekregen voor het beledigen van het koningshuis op Facebook. Hij werd in december vorig jaar gearresteerd omdat hij via een nepaccount berichten zou hebben gepost die beledigend waren voor de koning.

Kwestie van nationale veiligheid

Wichai was een van de vele burgers die door een militaire rechtbank berecht werd, omdat beledigingen aan het adres van de koninklijke familie in Thailand als een kwestie van nationale veiligheid beschouwd worden.



In een andere zaak kreeg een Thaise man van het Hooggerechtshof twee jaar en zes maanden cel voor het online zetten van een geluidsfragment dat strijdig zou geweest zijn met de wet over majesteitsschennis.



Sinds de militaire regering in 2014 aan de macht kwam, werden in Thailand al meer dan 100 mensen gearresteerd wegens veronderstelde inbreuken op de wet over majesteitsschennis. Vaak ging het om boodschappen die via Facebook verspreid werden.