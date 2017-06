Ze slachtten haar moeder en zusje af in bed. Daarna namen ze een bad, keken ze naar Twilight en hadden ze seks

Koen Van De Sype

Ze hebben de twijfelachtige eer de jongste dubbele moordenaars te zijn van Groot-Brittannië. Kim Edwards en Lucas Markham waren allebei 14 jaar toen ze op 13 april vorig jaar de moeder (49) en de zus (13) van het meisje in hun bed verrasten en op een gruwelijke manier afmaakten met een keukenmes. Ze werden eind vorig jaar veroordeeld tot levenslang, met een minimum van 20 jaar, maar tekende beroep aan. De zaak is nu opnieuw behandeld. En de rechters beslisten dat hun identiteit openbaar gemaakt mag worden. Net als de details van wat er die avond van de moorden precies gebeurde.

De tieners zouden de weken voor de moorden onafscheidelijk geweest zijn, "als een tijdbom die klaar was om af te gaan", zo klonk het tijdens de behandeling. Ze zouden de feiten volgens de politie al een hele tijd ervoor gepland hebben en stonden er allebei achter. Kim omschreef het als een uit de hand gelopen grap, die ze bedachten in de plaatselijke McDonald's. "Ik had al een tijdje zin om te moorden", vertelde. "De messen waren de beste oplossing, want we konden niet aan een geweer komen." Lees ook "Mogelijk meer mensen betrokken bij moord Savannah"

Die bewuste avond pakte Lucas enkele messen in de keuken van het huis in Spalding waar Kim woonde met haar moeder Elizabeth en zusje Katie. Daarop slopen de twee naar boven, naar de slaapkamers waar moeder en dochter lagen te rusten.



Acht messteken

Elizabeth kreeg acht messteken, waarvan vijf in haar handen terwijl ze probeerde om zichzelf te verdedigen. Eén ging door haar hals. Het bloed spatte op het bed en de muren. Kim omschreef dat ze een gorgelend geluid hoorde, waarna ze een kussen op het hoofd van haar moeder legden.

Misselijk door de geur van het bloed besloot de tiener in de badkamer te wachten tot Lucas het werk afmaakte. Later vertelde ze aan de politie dat ze noch de mentale, noch de fysieke kracht had om de moorden zélf te plegen, maar dat ze er verder geen probleem mee had. Uiteindelijk kwam ze weer de slaapkamer binnen nadat ze lawaai had gehoord en vreesde dat haar vriendje overmeesterd werd.



Kussen

"Hij zat op haar met een kussen op haar gezicht. Ik denk dat ik haar hoorde zeggen dat hij van haar af moest gaan", vertelde ze. "Hij zei dat ik de deur dicht moest doen. Ze was aan het worstelen om vrij te komen en stak haar hand uit. Ik greep die vast, maar liet gelijk weer los. Ik ging rillend op de grond zitten en ijsbeerde daarna heen en weer terwijl ik zei: 'kalm blijven, het komt goed, het zal snel voorbij zijn'. Na tien minuten was ze dood. Ze bewoog niet meer en Lucas voelde geen pols."

Vervolgens slopen ze naar de volgende kamer, waar Katie sliep. Lucas deed zelfs zijn schoenen uit om geen lawaai te maken. Volgens de lijkschouwer zou het meisje zich nog proberen te verdedigen hebben, maar was het een ongelijke strijd. Ze onderging hetzelfde lot als haar moeder.



Bad

Daarop besloten de tieners een bad te nemen om het bloed van zich af te wassen. Ze keken daarna nog naar een film van de vampierenreeks Twilight terwijl ze iets aten en hadden seks. Ze zouden geen berouw getoond hebben toen de politie twee dagen later de lichamen vond. © Linconshire Police.