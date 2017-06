Dag op dag jaar geleden vond wandelaar dode baby in tas, politie doet nu nieuwe oproep naar moeder

Bewerkt door: FT

8/06/17 - 17u29 Bron: ANP

Aan de begraafplaats van de vondeling, die de Sloterplasbaby wordt genoemd, heeft de politie vandaag een briefje neergelegd. © anp.

Exact een jaar geleden werd in het Nederlandse Sloterpas een oranje tas gevonden met daarin het lichaam van een baby. Nog steeds tasten politie en hulpdiensten in het duister over de identiteit van het jongetje, hoewel na de vondst honderden tips binnenkwamen. De politie hoopt nu alsnog aan meer informatie te geraken en doet een oproep naar de moeder. Op het grafje van de baby hebben ze een briefje gelegd met daarop volgende boodschap: "Als je het grafje van je kindje komt bezoeken, wij willen je graag spreken en helpen. Wil je met ons contact opnemen?"



Het lichaam van het pasgeboren jongetje werd op 8 juni vorig jaar aangetroffen door een wandelaar. Inmiddels is wel duidelijk dat zijn vader en moeder afkomstig zijn uit Zuid-Europa of Noord-Afrika.