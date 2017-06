Mysterie SOS-noodsignaal uit Australische outback opgelost

Door:

© WA Police.

De politie van deelstaat West-Australië weet van wie het mysterieuze SOS-signaal van vorige maand in de outback heel waarschijnlijk afkomstig is. Het was geen grap van een of andere onverlaat, maar de personen in nood blijken inmiddels al vier jaar in veiligheid te zijn.