LIVE - Comey: "Geen twijfel mogelijk dat Rusland achter hackingpogingen zat"

Verenigde Staten In de VS zit zowat iedereen op het puntje van zijn stoel voor wat nu al het politieke spektakel van het jaar is: de getuigenis van ex-FBI-kopman James Comey in de Senaat. Comey zal er vanaf 16 uur onze tijd vragen beantwoorden over de rol van Amerikaans president Trump in het onderzoek naar mogelijke Russische inmening in de verkiezingscampagne vorig jaar. Heeft die het onderzoek proberen te dwarsbomen? Volg de getuigenis hier live.

Sen. Burr: "Do you have any doubt that Russia attempted to interfere in the 2016 elections?"

Comey: "None."https://t.co/DyQZxVmTkz pic.twitter.com/uUIppC8sAX — CBS News (@CBSNews) Comey begon zijn getuigenis door te zeggen dat hij "verward" was door zijn ontslag door Trump. "De president had me verschillende keren gezegd dat ik mijn job goed deed en dat ik kon blijven. Ik raakte verward toen hij op tv zei dat ik ontslagen was omwille van het Rusland-onderzoek. (...) De regering-Trump heeft de FBI belasterd en gezegd dat de FBI in wanorde was. Dat was een pure leugen, zo simpel als dat."



Volgens Comey is de FBI "eerlijk, sterk en onafhankelijk". "Het was de eer van mijn leven om deel van de FBI uit te maken. Ik wil mijn collega's hiervoor bedanken."



Comey is er naar eigen zeggen heel zeker van dat de "Russische overheid achter de hackingpogingen in de Amerikaanse verkiezingscampagne zat". De FBI merkte in de zomer van 2015 de eerste pogiingen op.



Niemand, dus ook Trump niet, heeft hem echter gevraagd het FBI-onderzoek naar die hackings stop te zetten, en het is, aldus Comey, "niet aan mij om te zeggen of Trump de gerecht stokken in de wielen heeft willen steken tijdens onze gesprekken."

Spektakel WATCH: James Comey arrives to Capitol Hill for his testimony before the Senate Intelligence Committee https://t.co/DyQZxVmTkz pic.twitter.com/WvInR7OBgS — CBS News (@CBSNews) De getuigenis heeft in de VS dezelfde spektakelwaarde gekregen als de Super Bowl: zowat alle tv-zenders onderbreken hun normale programmatie en zenden de getuigenis live uit, bars en cafés openen speciaal hun deuren vroeger, organiseren 'covfefe-parties' en serveren speciale cocktails genre de 'impeachmint'.



De ultieme vraag die Comey zal moeten beantwoorden is op welke manier president Trump het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging heeft proberen te beïnvloeden en zelfs dwarsbomen. Comey zal onder ede moeten antwoorden op vragen van Democratische en Republikeinse senatoren. In de senaatszaal zijn honderden journalisten verzameld.



Vraag is ook wat Trump zelf zal doen tijdens de getuigenis van de vroegere FBI-chef. Zal hij live tweets versturen om Comeys verklaringen af te breken, of zal hij zich toch kunnen inhouden?

Obstructie van de rechtsgang © epa. In zijn schriftelijke verklaring beschuldigt Comey de Amerikaanse president van poging tot beïnvloeding van het onderzoek van de federale politiedienst Gisteren werd het openingsstatement van Comey al vrijgegeven. Daarin beschuldigt hij de Amerikaanse president van poging tot beïnvloeding van het onderzoek van de federale politiedienst. Volgens Comey had Trump hem gevraagd het onderzoek naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten.



Trump heeft altijd ontkend dat hij heeft geprobeerd het onderzoek te beïnvloeden. Een dergelijke inmenging in een lopende procedure kan als een obstructie van de rechtsgang beschouwd worden.



Comey werd op 9 mei door de president op staande voet ontslagen. De precieze redenen zijn nog niet steeds gekend. Voorop staat wel zijn onderzoek in de affaire Rusland. Volgens Trump was hij onbekwaam.

"Geen persoonlijk onderzoek tegen Trump" Former FBI Director James Comey leaves home, heads to Capitol Hill to testify before Senate Intelligence Committee https://t.co/WlgnIjx2PK pic.twitter.com/pQgcHIOfdW — CBS News (@CBSNews) Rusland wordt er door de inlichtingendiensten van beschuldigd zich met hackeraanvallen te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 om Trump te helpen en zijn rivale Hillary Clinton te benadelen. De FBI en Congrescommissies onderzoeken of er afspraken waren gemaakt met leden van Trumps campagneteam.



Comey zal in zijn getuigenis verklaren dat hij Trump tijdens een ontmoeting op 6 januari zou gezegd hebben dat de FBI op dat ogenblik geen persoonlijk onderzoek tegen hem voerde. Trump voelt zich door die passage geruggensteund. Zijn advocaat Marc Kasowitz verklaarde gisterenavond dat de president tevreden is dat Comey eindelijk publiekelijk heeft gezegd dat hij niet het onderwerp uitmaakt van een onderzoek over Rusland. "De president voelt zich compleet gerechtvaardigd. Hij is nu vastbesloten zijn agenda voort te zetten".

"Niet onbetrouwbaar" © afp. In zijn zeven bladzijden tellende getuigenis fundeert Comey echter vooral beschuldigingen tegen Trump, die tot dusver enkel door de media werden geuit. Zo had Trump tijdens een ontmoeting op 14 februari zijn loyaliteit geëist, waarop Comey zou geantwoord hebben dat hij niet "onbetrouwbaar" is zoals van een politicus verwacht wordt.



Hij had hem in de plaats daarvan de garantie gegeven steeds de waarheid te zeggen, maar Trump drong aan op zijn loyaliteit. Tijdens een bijeenkomst op het Witte Huis op 14 februari had Trump gevraagd het onderzoek tegen Flynn te laten vallen. De president had de andere aanwezigen gevraagd het Oval Office te verlaten, onder hen ook Justitieminister Jeff Sessions. Flynn was daags voordien afgetreden.



Volgens Comey had Trump gezegd dat Flynn niets verkeerd had gedaan, maar dat hij moest gaan omdat hij vicepresident Mike Pence had misleid. Volgens de gewezen FBI-baas zou Trump gezegd hebben: "Ik hoop dat je een manier vindt om Flynn los te laten - He's a good guy". Comey heeft de FBI-top over het gesprek geïnformeerd en aan Sessions gezegd dat hij niet meer met Trump onder vier ogen wou praten.