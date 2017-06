Ex-FBI-baas Comey beschuldigt Trump van leugens in getuigenis voor Senaat

TT

Update In de VS zat vanmiddag zowat iedereen op het puntje van zijn stoel voor het politieke spektakel van het jaar: de getuigenis van ex-FBI-kopman James Comey in de Senaat. Comey beantwoordde er meer dan twee en een half uur lang vragen over de rol van Amerikaans president Trump in het onderzoek naar mogelijke Russische inmening in de verkiezingscampagne vorig jaar. "Trump is geen leugenaar", liet de woordvoerster van het Witte Huis achteraf weten. "Eerlijk gezegd voel ik me beledigd door die vraag." En Trump zelf? Die zweeg op Twitter, maar gaf wel een korte reactie op een topbijeenkomst van gouverneurs en burgemeesters. Zijn boodschap was er een van wantrouwen jegens de politieke klasse. "Zij zullen liegen, zij zullen ons hinderen, zij zullen hun haat en vooroordelen verspreiden. Maar wij gaan vechten en overwinnen."

© afp. Sen. Burr: "Do you have any doubt that Russia attempted to interfere in the 2016 elections?"

Comey: "None."https://t.co/DyQZxVmTkz pic.twitter.com/uUIppC8sAX — CBS News (@CBSNews) Comey begon zijn getuigenis door te zeggen dat hij "verward" was door zijn ontslag door Trump. "De president had me verschillende keren gezegd dat ik mijn job goed deed en dat ik kon blijven. Ik raakte dan ook verward toen hij op tv zei dat ik ontslagen was omwille van het Rusland-onderzoek. (...) De regering-Trump heeft de FBI belasterd en gezegd dat de FBI in wanorde was. Dat was een pure leugen, zo simpel als dat." Comey twijfelt er zelf niet aan dat hij ontslagen is omwille van het Ruslandonderzoek.



Volgens Comey is de FBI "eerlijk, sterk en onafhankelijk". "Het was de eer van mijn leven om deel van de FBI uit te maken. Ik wil mijn collega's hiervoor bedanken."



Comey is er naar eigen zeggen heel zeker van dat de "Russische overheid achter de hackingpogingen in de Amerikaanse verkiezingscampagne zat". De FBI merkte in de zomer van 2015 de eerste pogiingen op.

"Bezorgd dat hij zou liegen" Waarom Comey nota's bijhield over zijn gesprekken met Trump? 'Omdat ik eerlijk waar schrik had dat hij over onze gesprekken zou liegen.' "I was honestly concerned that [President Trump] might lie about the nature of our meeting," #JamesComey says https://t.co/DyQZxVmTkz pic.twitter.com/yWfLHKnlhw — CBS News (@CBSNews) The highlights of the Comey hearing so far https://t.co/voFglj78sD pic.twitter.com/iUCjZbLWAL — The New York Times (@nytimes) James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Niemand, dus ook Trump niet, heeft hem echter formeel gevraagd het FBI-onderzoek naar die hackings stop te zetten, en het is, aldus Comey, "niet aan mij om te zeggen of Trump de gerecht stokken in de wielen heeft willen steken tijdens onze gesprekken." Maar hij had wel het "gevoel" dat Trump iets in ruil wilde als hij zijn job zou mogen houden.



Comey bevestigde ook dat Trump hem bij een gesprek persoonlijk gezegd heeft dat hij "hoopte" dat zijn toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, die onderzocht wordt in het FBI-onderzoek naar Russische inmenging, met rust gelaten kon worden. Dat was geen bevel, of geen vraag, aldus Comey, die onder ede moet antwoorden, Trump drukte enkel die "hoop" uit. Toch voelde die 'hoop' ook als een soort "aanwijzing" aan, waar hij niet op inging "omdat ik zo verbijsterd was".



Waarom Comey na zijn verschillende gesprekken met Trump nota's heeft genomen over de inhoud van die gesprekken - wat hij niet deed bij Trumps voorgangers Bush en Obama - is omdat hij "eerlijk waar bezorgd was dat hij (Trump, red.) later zou liegen over de gesprekken" en hij nota's nodig had om zich later te kunnen verdedigen.



Dat Trump, nadat hij Comey de laan had uitgestuurd, hem zelf bedreigde met opnames van hun gesprekken, raakte Comey dan ook niet, integendeel. "Ik heb die tweet gezien. Lordy, ik hoop dat er opnames zijn." Als er opnames zijn, hoopt Comey dat die volledig worden vrijgegeven. "Ik heb daar geen probleem mee."



De ex-FBI-baas gaf onder ede ook zelf toe dat hij "een vriend" door Trumps tweet heeft gevraagd een memo over een van de ontmoetingen met de president aan de pers te lekken, met de uiteindelijke bedoeling een speciale onderzoeker naar de zaak uit te lokken. De "vriend" is een professor aan de Columbia Law School, aldus Comey. Hij kon dat doen als "private burger", aangezien hij toen al geen FBI-baas meer was en het niet om geheime informatie ging. Daniel Richman, de professor in kwestie, bevestigde die bewering later.

Waarom zou Comey de waarheid spreken? Comey calls on Trump to release tapes of their meetings ¿ if they exist: "I'm good with it." https://t.co/2KP7JruKgp https://t.co/hMzyq4xVwk — CNN Breaking News (@cnnbrk) © afp. © epa. Het is allicht een van de hamvragen van deze hele hoorzitting, en dus ook eentje die Comey voor de voeten kreeg geworpen: waarom moeten we geloven wat hij zegt? Om daarover te oordelen, moeten de commissieleden naar het totaalplaatje kijken, vindt de voormalige FBI-directeur. Naar zijn gedrag. Naar zijn verwezenlijkingen. En naar de consistentie van wat hij vertelt.



De onderliggende boodschap die Comey hiermee wil overbrengen? Als je al die dingen in overweging neemt, kan je niet anders dan besluiten dan dat Comey de waarheid spreekt.



Comey beschuldigde Trump daarop opnieuw van een leugen, de derde keer al deze getuigenis. De president had in mei aan NBC gezegd dat Comey hem aan het begin van zijn termijn zelf om een diner had gevraagd, maar dat is niet waar, aldus Comey. "Ik heb nooit zelf om een gesprek met de president gesvraagd."



Comey liet bovendien geen twijfel bestaan over eventuele Russische pogingen om op het Amerikaanse politieke bestel te wegen. Er volgen nog incidenten, zo weet Comey wel zeker. "Ze komen zeker terug." Poetin is geen Democraat. Hij is geen Republikein. Poetin is een opportunist", vatte een lid van de commissie het samen. "Zo kan je het zeggen", repliceerde Comey.



Comeys getuigenis eindigde na meer dan twee en een half uur met senator John McCain, een van Trumps vurigste critici binnen zijn eigen partij. Comey moest echter het antwoord schuldig blijven op veel van McCains vragen, die bijzonder verward voor de dag kwam. Op het einde bevestigde de ex-FBI-directeur nog eens dat "zonder twijfel Trump mij heeft ontslagen om de manier waarop het Ruslandonderzoek werd gevoerd te veranderen. Dat is heel belangrijk."



Het Witte Huis reageerde voorlopig nog maar zeer kort op Comeys getuigenis: "Donald Trump is geen leugenaar", aldus woordvoerster Sarah Huckabee Sanders.

Spektakel WATCH: James Comey arrives to Capitol Hill for his testimony before the Senate Intelligence Committee https://t.co/DyQZxVmTkz pic.twitter.com/WvInR7OBgS — CBS News (@CBSNews) De getuigenis had in de VS dezelfde spektakelwaarde gekregen als de Super Bowl: zowat alle tv-zenders onderbraken hun normale programmatie en zonden de getuigenis live uit, bars en cafés openden speciaal hun deuren vroeger, organiseerden 'covfefe-parties' en serveerden speciale cocktails genre de 'impeachmint'.



De ultieme vraag die Comey moest beantwoorden was op welke manier president Trump het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging heeft proberen te beïnvloeden en zelfs dwarsbomen. Comey moest onder ede antwoorden op vragen van Democratische en Republikeinse senatoren. In de senaatszaal waren honderden journalisten verzameld.

Obstructie van de rechtsgang © epa. In zijn schriftelijke verklaring beschuldigt Comey de Amerikaanse president van poging tot beïnvloeding van het onderzoek van de federale politiedienst Gisteren werd het openingsstatement van Comey al vrijgegeven. Daarin beschuldigt hij de Amerikaanse president van poging tot beïnvloeding van het onderzoek van de federale politiedienst. Volgens Comey had Trump hem gevraagd het onderzoek naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten.



Trump heeft altijd ontkend dat hij heeft geprobeerd het onderzoek te beïnvloeden. Een dergelijke inmenging in een lopende procedure kan als een obstructie van de rechtsgang beschouwd worden.



Comey werd op 9 mei door de president op staande voet ontslagen. De precieze redenen zijn nog niet steeds gekend. Voorop staat wel zijn onderzoek in de affaire Rusland. Volgens Trump was hij onbekwaam.

"Geen persoonlijk onderzoek tegen Trump" Former FBI Director James Comey leaves home, heads to Capitol Hill to testify before Senate Intelligence Committee https://t.co/WlgnIjx2PK pic.twitter.com/pQgcHIOfdW — CBS News (@CBSNews) Rusland wordt er door de inlichtingendiensten van beschuldigd zich met hackeraanvallen te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 om Trump te helpen en zijn rivale Hillary Clinton te benadelen. De FBI en Congrescommissies onderzoeken of er afspraken waren gemaakt met leden van Trumps campagneteam.



Comey verklaarde in zijn getuigenis dat hij Trump tijdens een ontmoeting op 6 januari zou gezegd hebben dat de FBI op dat ogenblik geen persoonlijk onderzoek tegen hem voerde. Trump voelt zich door die passage geruggensteund. Zijn advocaat Marc Kasowitz verklaarde gisterenavond dat de president tevreden is dat Comey eindelijk publiekelijk heeft gezegd dat hij niet het onderwerp uitmaakt van een onderzoek over Rusland. "De president voelt zich compleet gerechtvaardigd. Hij is nu vastbesloten zijn agenda voort te zetten".

"Niet onbetrouwbaar" © afp. In zijn zeven bladzijden tellende getuigenis fundeert Comey echter vooral beschuldigingen tegen Trump, die tot dusver enkel door de media werden geuit. Zo had Trump tijdens een ontmoeting op 14 februari zijn loyaliteit geëist, waarop Comey zou geantwoord hebben dat hij niet "onbetrouwbaar" is zoals van een politicus verwacht wordt.



Hij had hem in de plaats daarvan de garantie gegeven steeds de waarheid te zeggen, maar Trump drong aan op zijn loyaliteit. Tijdens een bijeenkomst op het Witte Huis op 14 februari had Trump gevraagd het onderzoek tegen Flynn te laten vallen. De president had de andere aanwezigen gevraagd het Oval Office te verlaten, onder hen ook Justitieminister Jeff Sessions. Flynn was daags voordien afgetreden.



Volgens Comey had Trump gezegd dat Flynn niets verkeerd had gedaan, maar dat hij moest gaan omdat hij vicepresident Mike Pence had misleid. Volgens de gewezen FBI-baas zou Trump gezegd hebben: "Ik hoop dat je een manier vindt om Flynn los te laten - He's a good guy". Comey heeft de FBI-top over het gesprek geïnformeerd en aan Sessions gezegd dat hij niet meer met Trump onder vier ogen wou praten.