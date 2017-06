Kansas schrapt enorme belastingverlaging die basis vormde voor Trumps plannen

JC

8/06/17 - 14u47 Bron: The Guardian

Gouverneur van Kansas Sam Brownback. © ap.

Verenigde Staten De Amerikaanse staat Kansas heeft het ambitieuze belastingexperiment geschrapt waarmee de staat internationale aandacht verwierf. Het stond model voor de geplande belastingverlaging van Donald Trump.

Republikeins gouverneur Sam Brownback wou met de vele belastingverlagingen de economie stimuleren, maar het experiment leidde uiteindelijk tot een gat in de begroting van 1 miljard dollar. Toch stelde Brownback zijn veto tegen een wetsvoorstel om veel van de verlagingen terug te draaien. Met weinig succes: zelfs zijn partijgenoten stemden ervoor om zijn veto te verwerpen.

Groei stimuleren

Vanaf de start in 2012 was het de bedoeling dat het experiment een financiële nuloperatie zou worden. Brownback wou zoveel mogelijk belastingen schrappen, vanuit de overtuiging dat het uitgespaarde geld naar de economie zou vloeien en de groei zou stimuleren. Dat gebeurde echter niet.



Er komt nu een einde aan een regeling waardoor ondernemers en landbouwers geen staatsbelasting moesten betalen op het overgrote deel van hun inkomen. Een maatregel die vergelijkbaar is met de belastinghervorming die Amerikaans president Donald Trump wil doorvoeren.