Al ruim 100.000 gevallen van cholera in Jemen

Door: redactie

8/06/17 - 13u00 Bron: Belga

Een dokter behandelt een vrouw met cholera in een ziekenhuis in Sana. © epa.

Jemen telt momenteel 101.820 cholerapatiënten. De uitbraak van de ziekte in het door burgeroorlog getroffen land, begon op 27 april. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties deelt mee dat inmiddels 789 mensen aan de ziekte zijn overleden.

Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De verschijnselen zijn diarree en uitdroging. Vervuild (drink)water is de belangrijkste oorzaak van de ziekte. Cholera is goed te bestrijden indien de ziekte tijdig wordt onderkend.



De bevolking van Jemen kampt niet alleen met deze aandoening. Er is een ernstig gebrek aan voedsel, dat momenteel meer dan zeven miljoen mensen treft. In het land wonen volgens een schatting uit 2016 zo'n 27 miljoen mensen.