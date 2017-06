Macron roept Iran, Qatar en Saoedi-Arabië op om dialoog voort te zetten

Door: redactie

8/06/17 - 06u42 Bron: Belga

Frans president Emmanuel Macron. © afp.

isolement Qatar De Franse president Emmanuel Macron heeft gisteren een gesprek gehad met de leiders van Qatar, Iran en Saoedi-Arabië, en heeft hen opgeroepen de dialoog voort te zetten om een einde te maken aan de zware crisis tussen Doha en de andere golfstaten.

Macron had een onderhoud met de emir van Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, de Iraanse president Hassan Rohani en de Saoedische koning Salman. Hij sprak de drie apart van elkaar.



Engagement herhaald

De Franse president "heeft zijn engagement herhaald om de stabiliteit in de regio te waarborgen en om ondubbelzinnig tegen het terrorisme en de financiering van alle soorten terreurbewegingen te strijden", aldus het Elysée. Macron "riep ook alle betrokken partijen op om de dialoog voort te zetten".



Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben gisteren de druk op Qatar nog opgevoerd, drie dagen nadat ze de diplomatieke banden met Doha hadden verbroken.



Radicale islam en Iran

Ze eisen dat Doha de regionale consensus herstelt rond de gevoelige onderwerpen van de radicale islam en de banden met Iran. De betrokken landen vermoeden dat Qatar onder één hoedje speelt met sjiitische aartsvijand Iran en terreurmilities financieel steunt om de Golfregio te destabiliseren.



Dinsdag had Macron ook al een gesprek met de emir van Qatar, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de prins van Abu Dhabi. Het Elysée liet gisteren weten dat de president de komende dagen zijn bemiddeling zal voortzetten.



Rode lijnen

Macron maakte ook van de gelegenheid gebruik om zijn medeleven uit te drukken aan de families van de slachtoffers van de aanslagen van gisteren in de Iraanse hoofdstad Teheran, waarbij 13 doden vielen.



Ook herhaalde de president aan zijn Iraanse ambtgenoot wat de "rode lijnen" zijn in de conflicten in Jemen en Syrië, en stelde hij dat hij "scherp zal zijn voor zij die chemische wapens gebruiken". Iran steunt, net als Rusland, het regime in de Syrische burgeroorlog.