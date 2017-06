Tiener gedood tijdens antiregeringsprotesten in Venezuela

Bewerkt door: ib

8/06/17 - 03u45

Een man kijkt naar de resten van een uitgebrande bus in de wijk Chacao, waar een 17-jarige jongen tijdens de protesten om het leven kwam. © epa.

In Venezuela is gisteren tijdens een manifestatie tegen president Nicolas Maduro een zeventienjarige tiener omgekomen. Dat meldt het parket. In totaal vielen tijdens de twee maanden van protesten voor en tegen het regime van Maduro al 66 doden.