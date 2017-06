Politie wilde geen Amber Alert voor dood aangetroffen Savannah

Door: redactie

De politie vaardigde tijdens de vermissing van de het veertienjarige Nederlandse meisje Savannah Dekker geen Amber Alert uit, omdat er geen aanwijzingen waren dat zij in direct levensgevaar was.

Volgens de politie paste de vermissing van Savannah niet in de criteria om een Amber Alert in te zetten. Die indicatie was er op basis van de onderzoeksresultaten op dat moment niet. Dat schrijft de politie op een speciaal blog over het onderzoek naar Savannah.



De politie meldt ook dat het vermoeden bestond dat zij niet in Bunschoten was. Een Burgernetactie is daarom niet ingezet.



Vrijdagavond is de politie een opsporingsonderzoek gestart, waarbij vooral werd gekeken op voor haar bekende plekken en het doorlichten van haar digitale sporen en het nagaan van contacten met vrienden en anderen. "Alles met het doel om Savannah zo snel mogelijk levend te vinden."



De politie legt ook ook uit waarom het niet meedeed met de zoektocht in de weilanden tussen Bunschoten en Hoogland. "Er was er geen aanleiding vanuit het politieonderzoek om specifiek daar te zoeken."



Savannah verdween donderdagmiddag. Haar lichaam werd zondagochtend aangetroffen in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.