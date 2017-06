Twintig doden door explosie in vuurwerkfabriek in India

Door: redactie

7/06/17 - 17u26 Bron: Belga

Een explosie in een fabriek in Mumbai heeft vorige maand al eens het leven gekost aan zeker drie mensen. Arbeidsongevallen in India komen vaak voor. © reuters.

In India zijn bij een explosie in een vuurwerkfabriek twintig mensen gedood en tien anderen deels zwaar verwond. Dat is van de autoriteiten vernomen. Tientallen werknemers slaagden er in te ontkomen, maar de brandweer had uren nodig om de brand te blussen in het district Balaghat in de deelstaat Madhya Pradesh. De oorzaak van de ontploffing is nog niet achterhaald. De politie heeft een onderzoek ingeleid.