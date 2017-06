Kaapstad getroffen door zwaarste storm in 30 jaar: 8 doden

kv

7/06/17 - 17u17 Bron: Belga, Reuters

© epa.

De Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad is getroffen door de ergste storm van de voorbije dertig jaar, zo delen de autoriteiten van het land mee. Acht mensen kwamen om en duizenden anderen verloren hun woning.

De wind zwiepte de hoge golven van de Atlantische Oceaan over de straten en wandelpromenades van Kaapstad. De meteorologische dienst van het land waarschuwt voor meer dan 50mm regen op sommige plaatsen en golven tot twaalf meter hoog. In de hogere gebieden van de provincie Westkaap zou het volgens de weerdiensten vandaag ook nog sneeuwen.



De miljoenen inwoners van de sloppenwijken in Kaapstad zijn het zwaarst getroffen: overstromingen en hevige regen vernielden talloze huizen die opgetrokken waren uit planken en zinkplaten. Eerder werd de regio nog geteisterd door de ergste droogte in honderd jaar.



"Tot nu toe zijn acht mensen omgekomen bij stormgerelateerde incidenten en duizenden anderen zijn ontheemd," aldus James-Brent Styan, woordvoerder van de lokale overheid. Onder de slachtoffers bevindt zich een zestigjarige man die omkwam nadat een gebouw instortte en een gezin van vier, onder wie een vierjarige tweeling, dat stierf in een brand ten gevolge van een blikseminslag in Bloemfontein in de oostelijke rand van Kaapstad.



Alle scholen in de provincie bleven vandaag gesloten. De bewoners van Kaapstad maakten gebruik van Facebook om zich 'veilig' te melden, een functie die ook na aanslagen gebruikt wordt.