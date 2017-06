Bizar en ongepast of geniaal en ontroerend? Slachtoffers confronteren terrorist in controversiële reclamespot

Door: ADN

7/06/17 - 15u54

video Een opvallende reclamespot van het Koeweitse telecombedrijf Zain gaat viraal in het Midden-Oosten. In de hoofdrol een zelfmoordterrorist die door echte terreurslachtoffers op andere gedachten wordt gebracht. De antiterreurspot verhit de gemoederen.

Confrontatie

Een kindacteur speelt de rol van Omran. Een foto van de bebloede, vuile peuter die moederziel alleen in een ambulance zat, ging de wereld rond na bombardementen van het Syrische regime op Aleppo. © screenshot.

Als de kamikaze naar zijn bestemming reist, wordt hij geconfronteerd door slachtoffers van terreur, bedekt met bloed en stof. In beeld ook een kindacteur die de rol van Omran Daqneesh voor zijn rekening neemt, de Syrische jongen wiens bloederige foto na een luchtaanval in Aleppo de wereld rondging. Ook echte slachtoffers: een bruid die een bombardement op haar trouwfeest in Jordanië overleefde, een vader die zijn zoon verloor bij terreur in de Iraakse hoofdstad Bagdad, een man die aan de dood ontsnapte bij een zelfmoordaanslag in een moskee in Koeweit.



Samen proberen ze de religieuze ideeën van de terrorist onderuit te halen. Als de zwetende aanslagpleger op de vlucht slaat, worden de slachtoffers vergezeld van Hussein al Jasmi, een bekende popster uit de Emiraten. Collectief roepen ze zingend op om haat te bombarderen met liefde.