Voorsprong van Tories op Labour slinkt dag voor parlementsverkiezingen

7/06/17 - 11u15 Bron: Belga

De Britse premier Theresa May voert campagne vlak voor de parlementsverkiezingen. © getty.

De kloof tussen de twee grote partijen in Groot-Brittannië is een dag voor de parlementsverkiezingen kleiner aan het worden. De Conservatieven van premier May hebben wel nog een neuslengte voorsprong, maar die voorsprong tegenover de Labour-partij van Jeremy Corbyn brokkelt met de dag af.