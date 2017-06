Kiestribunaal heropent zaak naar fraude bij Braziliaanse verkiezingen

Bewerkt door: jv

Het hoogste kiestribunaal van Brazilië heeft de zaak over grootschalige kiesfraude tijdens de presidentsverkiezingen van 2014 heropend. Huidig president Michel Temer en zijn voorgangster Dilma Rousseff worden ervan beschuldigd massaal illegale giften te hebben ontvangen tijdens de kiescampagne. Het proces brengt het presidentschap van Temer mogelijk in gevaar.

Temer volgde Rousseff in 2016 op als president, nadat zij in de nasleep van een grootschalig corruptieschandaal werd afgezet. Er rezen onder meer beschuldigingen dat ze tijdens de campagne voor die verkiezingen verduisterde publieke gelden had aangewend.



Het hoogste Braziliaanse kiestribunaal TSE (Tribunal Superior Electoraal) buigt zich sinds gisteren opnieuw over die beschuldigingen. De rechtbank moet bepalen of het verkiezingsresultaat van 2014 nog geldig is. Als het tribunaal de verkiezing ongeldig verklaart, vervalt het mandaat van de tandem Rousseff-Temer en moet die laatste ook zijn post verlaten.



Een opvolger wordt dan aangeduid door het parlement, of door nieuwe verkiezingen. De uitspraak volgt normaal morgen. De verdediging van Temer heeft al laten weten dat hij bij een ongeldigverklaring van de verkiezingen alle mogelijke rechtsmiddelen zal uitputten om te proberen zijn termijn, die nog loopt tot eind 2018, uit te zitten.